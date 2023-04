Gustavo se revolta com vaquinha para bancar viagem com Key às Maldivas

Gustavo Benedeti se revoltou ao descobrir que alguns dos fãs do casal que se formou no BBB23 estavam se mobilizando para dar a ele e à ex-namorada Key Alves uma viagem luxuosa para as Ilhas Maldivas.

Em vídeos publicados no stories do Instagram, ele pediu para que as pessoas parem com a iniciativa e usem o dinheiro de outra forma, como com docações de cestas básicas e cobertores para entidades carentes. “Acho que o negócio está indo longe demais. Eu descobri que tem fã que tá se endividando para ajudar nessa viagem. Então gente, por favor, não façam isso”, disse.

“Vocês querem ajudar? Vocês querem dar presente? Dá da seguinte forma: o inverno tá chegando aí, a gente precisa de cobertor. Precisa de cesta básica. Vamos achar umas entidades carentes para a gente poder fazer essa doação. Vocês podem contar comigo para isso. A todo momento eu tô aqui”, seguiu o cowboy.

“Turma, eu amo receber presente de vocês, eu recebi um terço, uma santinha, nossa, eu adorei. Fico feliz até com uma mensagem de vocês, me sinto muito acolhido, muito amado. Então, gente, vamos encerrar esse assunto e vamos dar continuidade em ajudar essas pessoas”, acrescentou.

Apesar de Gustavo e Key não estarem mais juntos, alguns fãs do ex-casal não desistem dos dois. A iniciativa de presenteá-lo foi tomada por uma fanbase chamada GusKey.