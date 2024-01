Vídeo: Léo Lins é acusado de capacitismo após piada sobre BBB

Nesta quarta-feira (10/1), internautas se revoltaram com Leo Lins. O humorista fez piada com um vídeo de Vinícius Rodrigues dançando, atleta paralímpico que tem capacidade reduzida e um dos participantes do BBB24, durante a Prova do Líder. A atitude repercutiu negativamente e o assunto viralizou na web.

Nas imagens, num momento descontraído da dinâmica, o velocista ergue a perna amputada e faz movimentos, enquanto imita os sons da batida de uma música. “É, amigos. Ainda bem que eu não entrei no Big Brother”, escreveu Leo na legenda. O rapaz vinha sendo cotado para participar do reality show da TV Globo, segundo especulações nas redes sociais.

Logo, seguidores criticaram a postura do artista. “Você nunca perde a oportunidade de falar bosta, né?”, questionou uma pessoa. “Que absurdo você fazendo alusão a esse tipo de humor atrasado. Se manca, meu irmão! Aposto que deve oprimir mulheres também”, concluiu uma segunda. “Parem com esses comentários desrespeitosos com quem tem deficiência”, pediu um terceiro.

Essa não é a primeira vez que Lins faz deboche com a dificuldade de alguém. Em julho de 2022, ele foi demitido do SBT depois de ridicularizar uma criança com hidrocefalia durante um show. Leo fazia parte do programa The Noite, com Danilo Gentili.

“Eu acho muito legal o Teleton [exibido pela emissora de Silvio Santos], porque eles ajudam crianças com vários tipos de problemas. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes”, falou na época.

A “brincadeira” sem graça irritou a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), que emitiu um comunicado em protesto. “Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de ‘crianças com vários tipos de problemas’ e mostra desrespeito aos moradores do Ceará”, destacou a organização.

Humorista Leo Lins

Além disso, em 2021 Leo Lins foi condenado pagar uma indenização de R$ 15 mil para uma transexual, ao zombar da sua mudança de gênero. E também desembolsou outros R$ 5 mil para a influenciadora Thais Carla, por caçoar de um desabafo dela nas redes sociais, “exalando inequívoca gordofobia”, segundo a decisão da Justiça.