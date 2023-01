Gusttavo Lima cancela bloco no Carnaval 2023 de Salvador; saiba detalhes

O “Bloco do Embaixador”, do cantor Gusttavo Lima, não irá mais desfilar no Carnaval de Salvador este ano. A atração faria o circuito Barra-Ondina na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro. O desfile foi cancelado e adiado para 2024.

A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia pela assessoria da Online Entretenimento, responsável pela produção e comercialização do bloco. O motivo do cancelamento, no entanto, não foi informado.

Os abadás custavam até R$2 mil, valor acima do cobrado por artistas consagrados no Carnaval da Bahia, como Ivete Sangalo, Bell Marques e Daniela Mercury.

