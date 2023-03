Há 63 anos, Bahia vencia o Santos de Pelé e conquistava a Taça Brasil

Além de marcar as comemorações pelo aniversário de Salvador, o 29 de março está na memória do torcedor do Bahia. Foi em um dia como hoje, mas em 1960, que o tricolor bordou a sua primeira estrela de campeão brasileiro.

Há 63 anos, o Bahia parava o Brasil e vencia o Santos de Pelé em pleno estádio do Maracanã no terceiro dos três jogos que decidiram a Taça Brasil de 1959. O torneio só foi finalizado em março do ano seguinte.

Antes de encarar o poderoso Santos, que era a base da Seleção Brasileira, o Bahia já havia deixado CSA, Ceará, Sport e Vasco para trás. Em dezembro de 1959, o Esquadrão não tomou conhecimento do Peixe. Pelé e Pepe balançaram as redes, mas Biriba e Alencar (duas vezes), garantiram o triunfo baiano na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O jogo da volta foi disputado no dia 30 de dezembro, véspera do Réveillon, na Fonte Nova. O Bahia havia preparado uma grande festa para comemorar o título e o novo ano, mas perdeu por 2×0, o que forçou uma terceira partida como desempate. Coutinho e Pelé fizeram os gols em Salvador.

Como o Santos tinha uma excursão fora do país agendada para os primeiros meses de 1960, os times entraram em acordo e a finalíssima ficou para o dia 29 de março. O Maracanã – campo neutro – foi escolhido como palco.

Mais uma vez, o Bahia mostrou todo o seu poderio. Sem contar com Pelé, que se machucou durante a viagem, o Santos foi envolvido pelo tricolor e acabou derrotado por 3×1. Vicente, Léo Briglia e Alencar foram os heróis dos baianos naquela noite. Coutinho descontou.

Além do título, o Bahia se credenciou como primeiro representante do Brasil na então recém-criada Copa Libertadores da América, torneio que reunia apenas os campeões de sete países do continente sul-americano (não houve representantes do Peru, da Colômbia e do Equador no primeiro ano).