Mãe de Pelé, Celeste Arantes tem 100 anos e vive em Santos

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, tratando complicações de um câncer no cólon. Nos últimos dias, o Rei do Futebol ganhou a companhia de cinco dos sete filhos, além de netos e de sua mulher, Márcia Aoki. Mas uma pessoa muito importante não esteve no local – ao menos, não nas fotos publicadas: sua mãe.

Celeste Arantes do Nascimento tem 100 anos e mora em Santos com uma de suas filhas, Maria Lúcia. Segundo o jornal Placar, ela não necessita de grandes cuidados especiais e não toma remédios, mas é acompanhada de uma cuidadora para comer e tomar banho.

Além de Maria Lúcia e Pelé, dona Celeste também teve mais um filho, Jair Arantes do Nascimento, o Zoca. Ele morreu em 2020, aos 77 anos, por complicações de um câncer de próstata. Dois anos mais novo do que o Rei do Futebol, Zoca chegou a atuar pelo Santos, entre 1961 e 1962. Atuou em apenas 15 partidas e fez quatro gols.

Pai de Pelé, João Ramos do Nascimento, o Dondinho, também foi jogador profissional e chegou a atuar pelo Atlético-MG, em um amistoso. Mas uma lesão no joelho prejudicou a carreira. Ele morreu em 1996, de insuficiência cardíaca, aos 79 anos.

No último dia 20 de novembro, data da abertura da Copa do Mundo do Catar, dona Celeste completou 100 anos. Na data, Pelé publicou uma dedicatória à mãe.

“Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, escreveu, em publicação nas redes sociais.