Haas confirma permanência de Fittipaldi como piloto de testes na F1

A Haas anunciou nesta terça-feira (24) a permanência do brasileiro Pietro Fittipaldi como seu piloto de testes.

Desde 2019 no time norte-americano, Fittipaldi chegou a disputar duas corridas na temporada de 2020 e foi até cogitado para assumir o posto do russo Nikita Mazepin, mas permaneceu como piloto reserva.

“Estou muito feliz por continuar na Haas, uma equipe que considero uma família. Será minha quinta temporada na F1 e estou super empolgado por entrar em 2023 após uma temporada muito competitiva. Estou animado para ver o novo carro e os novos desenvolvimentos”, celebrou o brasileiro.

Em 2022, Fittipaldi disputou dois treinos livres com a Haas e marcou presença nas sessões de pós-temporada em Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

O brasileiro de 26 anos de idade participará ativamente do desenvolvimento do modelo VH-23, monoposto que será usado pela Haas na próxima edição do campeonato.