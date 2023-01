Haas revela seu novo carro para 2023 e abre período de lançamentos na F1

A Haas revelou nesta terça-feira (31) a pintura do VF-23, monoposto que será usado pela equipe norte-americana na temporada de 2023 da Fórmula 1.

A escuderia, que terá Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg como pilotos, deu os mesmos passos de 2022 e novamente abriu o período de lançamentos de carros. O novo monoposto da Haas é predominantemente preto em função da nova patrocinadora, mas manteve as tradicionais cores branca e vermelha.

“Entramos em uma nova temporada impulsionados por algumas boas atuações no ano passado e um retorno aos resultados com pontuação. O objetivo para 2023 é fazer isso de forma mais consistente e, com Magnussen e Hülkenberg, acredito que temos uma dupla experiente mais do que capaz de entregar esses pontos”, disse Gene Haas, presidente da escuderia americana.

Em 2022, a Haas ficou em oitavo no Mundial de construtores, com 37 pontos. Para a próxima edição da categoria, o time substituiu Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, por Hülkenberg.

O próximo lançamento está agendado para 3 de fevereiro e será protagonizado pela atual campeã Red Bull, que revelará o modelo RB19.