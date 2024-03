Hadbala se compara com Davi Brito, do BBB24: “Eu ia preso”

Hadson Nery, que participou da vigésima edição do BBB, conversou com André Moura, do programa Vibes e Tal, da Rádio Boa FM, fazendo comparações da sua participação com a de Davi Brito e causou polêmica ao revelar que não torce pelo motorista de aplicativo e que já chegou até receber ameaças dos fãs do rapaz.

“Eu não acredito muito nessas coisas que acontecem, bizarras. Derrubar conta, ameaça de morte, eu não sei até que ponto isso realmente é de fato é realidade, tá entendendo? A ameaça hoje, na internet, para mim, não é justo. Lógico, não incentivo ninguém a ficar ameaçando o outro, nem nada, quanto mais de morte. Porém, assim, pra mim, eu não ligo para isso”, garantiu.

E continuou: “O cara não tem jogo, não tem tática, não tem nada. Eu não sei o porquê desse fanatismo todo, dessa torcida toda, mas entendo que ele foi o cara que mais sofreu dentro da casa. Então, por isso que tem essa notoriedade”.

E não foi só do baiano que Hadbala, como é apelidado, falou mal. Segundo ele, os participantes do BBB24 são os piores de toda história do programa. “Esse elenco é o elenco mais burro que eu já vi em edições do Big Brother, que eu acompanhei, porque deram de mão beijada esse favoritismo para este rapaz”, destacou.

O apresentador questionou Hadson sobre uma resposta que ele teria dado a uma seguidora nas redes sociais sobre Davi: “Não me acho melhor e nem pior [que ele]. Cada um com a sua história. Não compactuo com os erros que ele está cometendo e as pessoas teimam em não ver. Porém não sou contra a pessoa, mas [contra] o jogo dele”.

Hadson Nery técnico de futebol

Hadson Nery treinou o Santos do Amapá Reprodução/Instagram

Hadson Nery, ex-BBB20

Hadson Nery Reprodução/Instagram

Hadson Nery, ex-BBB20

Hadson ainda afirmou que essa seria a chance para que as pessoas vejam “o grandão sem medo, de outras formas e por outros ângulos” Reprodução/Instagram

bbb20 hadson

Hadson Nery, o Hadballa Reprodução/ Globo

Logo, o ex-BBB rebateu pontuando quem nem é, o jogo em si, mas as atitudes e falas do brother. “Vou fazer uma pergunta pra vocês me responderem. Se é o Hadbala que fala assim: ‘mulher tem que ficar no lugar dela’? Eu ia preso. Imagina eu, pegando [pelo cabelo da] Pitel e tentando beijar ela? Ia preso”, concluiu.