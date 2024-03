Mãe de Davi se desespera ao ver filho brigar com MC Bin Laden no BBB24

Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma briga acalorada e precisaram ser separados pelos participantes e pelos dummies nesta segunda-feira (25/3) após o Sincerão do BBB 24. Em casa, a mãe do motorista de aplicativo se desesperou com a situação.

Elisângela, mãe de Davi Brito, surgiu em vídeo, na frente de uma televisão, desesperada. Aos berros, ela pedia para que o filho não fosse expulso do BBB 24. “Meu Deus, por favor senhor. Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez. Em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo, meu Deus. O diabo não vai prevalecer, em nome de Jesus, amém”, gritava.

Davi e MC Bin Laden

Davi e MC Bin Laden quase saem na porrada Reprodução

Mãe de Davi Brito

Mãe de Davi Brito desesperada com a briga no BBB 24 Reprodução

Davi e MC Bin Laden

Davi e MC Bin Laden brigando no BBB 24 Reprodução

Ela pediu, várias vezes, para que o filho se acalmasse em frente à TV. “Acalma meu Deus! Meu senhor, meu Jesus Cristo. Entre com providência, senhor. Por favor, eu te suplico, meu Deus, não deixa meu filho ser expulso. Não por dinheiro, mas pela dignidade.”

Entenda a briga de Davi e MC Bin Laden no BBB 24 A treta teve início ainda durante a dinâmica do Sincerão, que envolveu uma fumaça colorida para sujar os adversários e muita lavação de roupa suja.. Davi afirmou que MC Bin Laden traiu seus aliados no programa, enquanto o funkeiro apontou que o baiano se fazia de vítima.

Após o fim do programa ao vivo, o participante baiano e o funkeiro começaram a se peitar, chegaram a encostar testa com testa e por pouco não trocaram agressões físicas. Os dummies até tentaram separar, mas a briga só acabou após uma bronca do Big Boss.

“Isso é um jogo de conversa. Se fosse de porrada, seria UFC. Temos limite e ele tem que ser respeitado. Respeitem esse limite”, disse a voz. Nas redes sociais, os internautas pedem a expulsão dos dois participantes pelo excesso de toque físico durante a discussão.

Essa não foi a primeira vez que os participantes trocam farpas no reality show. Em fevereiro, internautas chegaram a subir a tag “Bin Laden expulso” depois que o funkeiro partiu para cima do rival.