Mariah lança duas primeiras canções da carreira em projeto especial do Geração Fazendinha #2

Com Ana Castela, Luan Pereira e US Agroboy na liderança, o projeto revolucionário do Fazendinha Sessions abre as portas para novos talentos

O universo da música sertaneja se renova com o lançamento das primeiras músicas da talentosa cantora paranaense, Mariah, no projeto especial do Geração Fazendinha #2. Sob a liderança de Ana Castela, Luan Pereira e US Agroboy, o Fazendinha Sessions tem cativado o público com sua abordagem inovadora, fundindo o tradicional com o contemporâneo para criar uma sonoridade única e envolvente.

Desde sua estreia em 2022, o Fazendinha Sessions tem conquistado corações com suas letras marcantes, batidas irresistíveis e uma criatividade sem limites. Sob o comando e a colaboração de mentes brilhantes como Jota Lennon, um dos fundadores da iniciativa conhecido como Jottinha, e Fabio Rojas, o projeto se estabeleceu como um movimento que redefine o cenário musical brasileiro, transcendendo fronteiras e unindo audiências diversas em uma só sintonia.

Geração Fazendinha: descobrindo novos talentos

Com o sucesso consagrado, o Fazendinha Sessions deu origem ao Geração Fazendinha, mais um projeto inovador dedicado a destacar os jovens talentos da música sertaneja. Mariah, uma jovem de apenas 18 anos, foi selecionada para participar deste projeto através de um concurso no Instagram, onde demonstrou todo o seu potencial em covers de músicas de edições anteriores do Fazendinha.

Vinda de uma família com raízes musicais profundas, Mariah segue os passos de seu pai, João Marcio, conhecido por sua dupla com Fabiano e por suas participações em projetos de destaque, como o quadro Garagem do Faustão. Agora, Mariah brilha com suas performances em duas músicas do projeto: “Ruralidade”, onde compartilha os vocais com outros talentos, e “Porteira Fechada”, uma emocionante canção solo.

O lançamento dessas músicas marca o início de uma jornada promissora na carreira de Mariah, evidenciando o compromisso contínuo do Geração Fazendinha em celebrar e promover novos talentos, mantendo viva a essência da música sertaneja em constante evolução bem como a junção de outros ritmos.

Warner Music Brasil :

“Estamos muito felizes em fazer parte desse projeto tão incrível e inovador! A Warner Music historicamente sempre foi referência no Sertanejo, tendo lançado carreiras de lendas do gênero através da Continental e da Chantecler. Então, estar agora com esses artistas de tanta identidade, com essa proposta, para nós é muito importante. O Fazendinha, com sua mistura de estilos no sertanejo e no urban, reflete totalmente esse nosso novo momento.Como bem diz o idealizador do projeto, Jota Lennon (Jottinha): ‘o Fazendinha é inovação, é a música sertaneja com uma nova forma de expressão’”, conta Leila Oliveira, presidente da Warner Music Brasil.

