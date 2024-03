Haddad cancela viagem à Alemanha por causa de reunião com Lula

Presidente marcou um encontro com os ministros para 2ª feira (18.mar); chefe da Fazenda iria a Berlim no sábado (16.mar)

Na imagem, o ministro Fernando Haddad (esq.) com Lula (dir.) durante reunião sobre a votação da Reforma Tributária, em 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 06.out.2023

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) cancelou a viagem que faria à Alemanha no sábado (16.mar.2024). Ele iria participar da 10ª edição do evento “Diálogo de Transição Energética de Berlim”. O motivo do cancelamento foi a reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será realizada na 2ª feira (18.mar.2024). É o 1º encontro do ano do chefe do Executivo com os representantes dos 38 ministérios. A assessoria de imprensa do ministro Haddad não informou se alguém irá representá-lo no evento. O plano era que o ministro falasse sobre pautas ecológicas relacionadas à transição energética.