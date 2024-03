Haddad quer enviar projetos da reforma tributária para o Congresso ainda neste mês

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 4, que a pasta pretende enviar ainda em março para o Congresso Nacional os projetos complementares à reforma tributária. Ele afirmou que está aguardando o parecer dos Estados e municípios para mandar ao Legislativo com a questão federativa ao menos “adiantada”. “A ideia nossa é mandar em março. A gente está dependendo um pouco dos trabalhos dos Estados e municípios que a gente firmou compromisso com eles de mandar já com a questão federativa, se não totalmente resolvida, bastante adiantada para facilitar a tramitação no Congresso”, disse o ministro. A declaração foi feita após duas agendas com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e com o presidente do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Jin Liqun. Segundo Haddad, as reuniões serviram para tratar de assuntos como “financiamento internacional”.

*Com informações do Poder360