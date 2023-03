“Haja amor”: como sucesso dos anos 80 virou hit das redes sociais

Nas últimas semanas, Luiz Caldas, o pai do Axé Music, emplacou um sucesso. Um dos seus maiores hits, a canção Haja Amor, feita em parceria com Chocolate da Bahia, viralizou e de uma forma pouco previsível: virou trend do TikTok, com direito a coreografia e tudo. 36 anos após o lançamento, a música decolou nas redes sociais, sendo escutada e reproduzida pela Geração Z, um público muito jovem que acolheu bem o sucesso dos anos 80.

A música chegou à plataforma através do perfil @cammyzzy, que publica vídeos com letras de canções. Apesar de não possuir muitos seguidores, o post bombou, chegando à marca de 2 milhões de visualizações. E até a última quinta-feira, 16, o áudio foi usado em mais de 300 mil vídeos no TikTok. Como resultado desse sucesso, a música se tornou o mais popular do cantor no Spotify, somando mais de 5 milhões de plays.

O músico conversou com o CORREIO sobre o retorno do seu sucesso.

“Existem algumas canções que conseguem atravessar gerações e manter a proposta de quando nasceram. A proposta de Haja Amor é de alegria, de positividade. Essa canção foi feita para dançar, não importa o tempo”, afirma.

Mas e você, é da turma dos nostálgicos, que já é fã da música há muito tempo, ou dos novatos, que descobriu agora as pérolas do axé?

*Sob supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier