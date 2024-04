Dra. Ana Magnani, especialista em procedimentos estéticos nas celebridades, discorre sobre os benefícios do preenchimento glúteo

A injeção de substâncias nos glúteos é feita utilizando líquidos que auxiliam a esculpir o formato corpóreo ajudando a delinear a aparência dos glúteos. Esse procedimento é feito no consultório médico, com anestesia local, sem sedativos, sem necessidade de cirurgia, sem cortes e sem precisar de internação.

O uso de implantes líquidos possibilita corrigir desigualdades localizadas, tanto na região superior quanto na inferior do bumbum, preencher a área lateral chamada depressão trocantérica, e outras modificações, conforme indicado individualmente para cada paciente e orientado pelo médico responsável.

No momento, existem cinco produtos aprovados pela Anvisa para serem vendidos no mercado brasileiro: ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, ácido polilático e polimetilmetacrilato ou PMMA, sendo este último permanente. A escolha do produto a ser usado é uma decisão a ser tomada em conjunto com o médico.

A aplicação de substâncias injetáveis é um processo que somente profissionais da área da saúde podem realizar, após uma consulta presencial em que todas as suas perguntas sejam esclarecidas.

Quais são as informações que você precisa conhecer?

Assim como todo procedimento médico, o preenchimento apresenta potenciais riscos. Antes de realizar a intervenção, é fundamental considerar três aspectos principais: o médico responsável, o produto utilizado e o ambiente onde será realizado.

Conforme mencionado previamente, o preenchimento é um procedimento médico que necessita ser realizado por um profissional devidamente registrado no conselho regional de medicina do Estado onde o tratamento será efetuado. O dispositivo a ser empregado necessita ser aprovado pela Anvisa para ser utilizado legalmente no Brasil. Cada um dos itens utilizados pode conter uma ou mais marcas registradas. É essencial checar no portal da Anvisa se a marca está autorizada para ser comercializada, assim como a data de validade do registro.

Antes de proceder, é fundamental certificar-se de que a marca prometida pelo médico é a mesma que será utilizada. Solicite que o produto seja aberto na sua presença e verifique o lote e a validade nas ampolas da substância preenchedora a ser aplicada. Feito com microcânulas, o preenchimento é um procedimento pouco invasivo, ou seja, não cirúrgico e pode ser realizado em consultório, contanto que o local tenha autorização da vigilância sanitária garantindo condições adequadas de limpeza.

Na consulta presencial serão levadas em conta as suas preocupações, avaliados o seu corpo e histórico de saúde, além de discutida a necessidade e opções de procedimento para o seu caso. As principais opções para melhorar a aparência dos glúteos são a gluteoplastia, lipoescultura ou preenchimento.

Caso haja recomendação do médico e concordância do paciente, é necessário escolher a substância e a marca do produto a ser empregado no preenchimento, os quais podem variar de acordo com o propósito do procedimento: aumento de volume, levantamento, sustentação, correção de irregularidades, definição de contorno, entre outras finalidades.

A aplicação é feita com a aplicação de anestesia local e, em seguida, o profissional faz uma pequena perfuração com uma agulha convencional para possibilitar a distribuição do preenchimento com microcânulas, que possuem uma ponta arredondada.

A entrega do item é feita nos lugares e quantidades apropriados, de maneira a alcançar o propósito do tratamento de acordo com a análise do profissional de saúde.

A intervenção tem a duração aproximada de uma hora e é possível retomar as atividades habituais no próprio dia. Tarefas como estar sentado, dirigir e trabalhar podem ser realizadas sem problemas. As únicas limitações se referem à prática de atividades físicas na região tratada e à exposição ao sol, as quais devem ser evitadas por pelo menos uma semana, ou de acordo com a orientação do profissional de saúde.

Uma revisão pós-operatória está programada para daqui a um mês, a fim de verificar se será necessário algum retoque ou procedimento adicional.

