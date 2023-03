Salesianos apresentam montagens teatrais da Paixão de Cristo com renda revertida para instituição social 

Nos dias 3 e 4 de abril, quando as cortinas dos teatros dos Salesianos Dom Bosco e Liceu se abrirem, alunos e ex-alunos convidarão os espectadores a refletir sobre Jesus – relembrando suas passagens pela Terra, sua morte na cruz para salvar a humanidade do pecado e da morte, ressuscitando ao terceiro dia para trazer a esperança da vida eterna.

O enredo da Paixão de Cristo já é conhecido por muita gente, porém trará novas abordagens e um propósito muito especial: ajudar, através da arrecadação dos ingressos, as obras sociais do Centro Educacional Dom Bosco de Gramoré (RN), que auxiliam famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. As sessões abertas ao público acontecem na segunda-feira (3), às 18h e 20h, e na terça-feira (4), às 19h, com ingressos vendidos nos teatros por R$ 20.

Em cada apresentação, o público poderá viver experiências inéditas com as encenações, que seguem roteiros distintos. Este ano, o musical do Liceu Salesiano do Salvador trará um fio condutor totalmente baiano com canções de Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Asa de Águia, Banda Eva e BaianaSystem na produção. Já o Dom Bosco trará uma proposta mais tradicional. A encenação fará uma ponte entre os percalços vividos na época e os reflexos que persistem até os dias de hoje, sob uma ótica humanizada.

O objetivo dos espetáculos, segundo o supervisor do Núcleo de Artes e Cultura do Colégio Salesiano Dom Bosco, Jefferson Albuquerque, é acrescentar mais experiências à formação integral do indivíduo, presente na filosofia salesiana de ensino. “As artes e a fé são pontos emblemáticos da nossa instituição e uma característica soteropolitana muito própria. Poder se apropriar disso com harmonia permeia a conexão longínqua que os Salesianos possuem com Salvador”, explica.

Em sua 10ª edição, musical do Liceu Salesiano trará um fio condutor totalmente baiano, com canções de grandes nomes da música como BaianaSystem, Banda Eva, Igor Kannário, Dorival Caymmi e Caetano Veloso

Filosofia

Há mais de 200 anos, quando Dom Bosco iniciou a formulação da filosofia salesiana, a arte foi uma importante ferramenta utilizada pelo religioso para auxiliar no desenvolvimento dos jovens anos, ampliando os horizontes da criatividade, comunicação, expressão emocional, solução de problemas e a colaboração em grupo.

De acordo com o supervisor do Núcleo de Artes e Cultura do Liceu Salesiano do Salvador, Gustavo Nery, o colégio se preocupa em proporcionar vivências diversas aos alunos através das artes. “Temos um setor inteiro dedicado às linguagens artísticas com grupos de teatro, coral, dança e música, tanto para os alunos que buscam como atividade extracurricular como aqueles que querem experimentar as artes como parte da grade de disciplinas”, comenta.

“Há 10 anos, montamos a Paixão de Cristo aqui no Liceu, apesar de ser um texto já tradicional, buscamos novas formas de trazer a mensagem de esperança da vida eterna, como, por exemplo, no ano em que utilizamos músicas de Gonzaguinha ou samba. Tudo isso busca promover reflexões sob novas óticas”, explica.

Um dos alunos que participará da montagem deste ano no Salesiano Dom Bosco é João Albuquerque, 15 anos, que cursa o 9° ano do Fundamental. O jovem interpretará Satanás. Depois de ter participado de outras peças teatrais montadas no próprio colégio, João já consegue identificar benefícios que as artes lhe trouxeram. “Com a experiência no teatro, me tornei um garoto mais comunicativo, hoje eu consigo me expressar com pessoas de qualquer idade”, explica.

“Na escola, ser extrovertido me auxilia muito, pois consigo dialogar com diversos grupos, respeitar as diferenças, além de ver as situações cotidianas com senso crítico e olhar mais criativo. Consigo também enxergar talentos em outros adolescente como eu, que só precisam de um empurrãozinho para brilhar no palco e na vida”, completa.

Serviço:

Atração: Espetáculos sobre a “A Paixão de Cristo”.

Quando e onde? 3 de abril (segunda-feira), às 18h e 20h, no Colégio Salesiano Dom Bosco (Paralela)

4 de abril (terça-feira), às 19h, no Liceu Salesiano do Salvador (Nazaré).

Ingresso: No local – Taxa R$ 20



