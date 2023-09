Heleno se irrita com a relatora Eliziane Gama e solta palavrão na CPMI do 8 de Janeiro

O general Augusto Heleno ficou irritado e falou alguns palavrões após questionamentos da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, nesta terça-feira, 26. “Ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça, porr*, é para ficar puto. P*t* que pariu”, disse o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ao seu advogado. A reação de Heleno se deu após questionamentos da relatora sobre as eleições e urnas eletrônicas. “Na sua opinião, as eleições brasileiras de 2022 foram fraudadas?”, perguntou a parlamentar. O depoente respondeu que o resultado as eleições já foram dados e que outro presidente da República já assumiu. “Não posso dizer que foram fraudados”, disse o general. Eliziane rebateu e disse que o militar havia “mudado de ideia”. Após a fala da relatora, Augusto Heleno desferiu os palavrões, virado para o advogado de defesa, que desligou o microfone no fim da fala do general. A declaração, no entanto, foi captada pelo microfone da comissão.

