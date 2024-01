Helicóptero com destino à Ilhabela desaparece com quatro pessoas a bordo

Um helicóptero com destino à Ilhabela, no litoral norte paulista, desapareceu no último domingo, 31. Ao todo, quatro pessoas estavam a bordo no veículo que saiu do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital de São Paulo. A Polícia Militar está em busca da aeronave de modelo Robinson R44. Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) estão auxiliando nas buscas pelos tripulantes, que incluem um piloto e uma família de três passageiros. O helicóptero decolou por volta das 13h15 e o último contato com o piloto foi registrado às 15h10. A Polícia Militar recebeu o alerta sobre o desaparecimento por volta das 22h40. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em questão não possui autorização para realizar táxi aéreo.

Leia também

Terremoto de magnitude 4,1 atinge sul da Califórnia



Governo Lula inicia 2024 com os louros da reforma tributária, mas ainda precisa colocá-la em prática