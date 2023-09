Histórico: Ceilandense vence Sobradinho por 12 x 0 e iguala recorde

Dia histórico para o futebol de Brasília. Neste domingo (24/9), o Ceilandense goleou o Sobradinho por 12 x 0, em partida válida pela 4ª rodada da série B do Campeonato Candango. Essa é a maior goleada registrada no futebol do DF em 62 anos.

O placar se iguala aos 12 x 0 aplicados pelo Rabello, também diante do Sobradinho, no ano de 1961. Nesse domingo, jogando no estádio Boca do Jacaré, o Ceilandense não economizou. Joãozinho e Gustavão marcaram duas vezes cada. Wallace, Kersul, Falero, Romário, Coquinho, Iago, Gabriel e Pedrinho completaram a goleada.

Oito dos gols da partida foram marcados apenas na 2ª etapa. Aos 40 da primeira etapa, o Sobradinho ficou com um jogador a menos depois de André ser expulso por reclamação.

Com o resultado, o Ceilandense chegou aos 5 pontos no grupo B do Candangão. O Sobradinho é o 5º colocado, sem nenhum ponto somado na competição e com um prejuízo de – 11 gols de saldo.