Homem de 58 anos é preso suspeito de estuprar ao menos 4 crianças

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), prendeu, nessa segunda-feira (15/5), um homem de 58 anos investigado por estupro de vulnerável e por armazenar material relacionado à pedofilia.

Segundo a PCDF, o homem teria abusado de, ao menos, quatro criança e, por isso, tinha um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. As investigações prosseguem para a identificação de possíveis novas vítimas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pedofilia é um “transtorno da preferência sexual e enquadra pessoas adultas que apresentam desejo por crianças, geralmente pré-púberes ou no início da puberdade”Divulgação/Foto ilustrativa

De acordo com esse entendimento, a pedofilia é, na verdade, uma psicopatologiaMaciej Toporowicz, NYC/ Getty Images

O Código Penal brasileiro considera como crime de pedofilia qualquer ato sexual ou libidinoso praticado por adultos contra crianças menores de 14 anos, independentemente de consentimento iStock

A Lei 12.015/2009 classifica como estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso contra menores de 14 anos ou pessoas com deficiência mental, com pena que varia de 8 a 15 anos de reclusão. Se houver participação de quem tenha o dever de cuidar ou proteger a vítima, o tempo de condenação será aumentado em 50% Divulgação/Foto ilustrativa

Além disso, o artigo 241-B do ECA também considera crime “adquirir, possuir, registrar ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”Marcelo Adriano/PCAM

Como observado, o crime de pedofilia incorre-se ao menor de 14 anos, por prática de qualquer ato de cunho sexual, pelo autor maior de 18 anosPixabay

Apesar disso, no caso de estupro contra maiores de 14 e menores de 18 anos, a Lei 12.015/2009 garante ainda agravante. Nesse caso, o criminoso será punido com pena de 8 a 12 anos de prisãoiStock/Foto ilustrativa

Segundo especialistas, só uma parcela minúscula dos crimes sexuais contra crianças chega às autoridades. Isso porque, além de a maioria desses casos acontecer em casa, muitas crianças sequer sabem que foram vítimas de um crime. Diante do medo, da inocência e da vulnerabilidade, elas se calamDivulgação

De acordo com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – órgão do MPF –, predadores sexuais parecerem pessoas comuns. Contudo, alerta que é possível identificar comportamentos de adultos com os quais todas as crianças e adolescentes devem tomar cuidado e desconfiar d3sign/ Getty Images

Alguns desses comportamentos são: gostar de ficar sozinho com crianças, sendo muito atencioso e sedutor; procurar agradá-las com elogios e presentes ou estar por perto fazendo carinho, especialmente próximo às partes íntimasiSTOCK

Ainda segundo o MPF, o pedófilo pode ser alguém muito próximo da vítima, como um familiar, um conhecido, um vizinho e também alguém desconhecido que se aproxima de crianças/adolescentes por meio da internetDivulgação/Foto ilustrativa

Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, por meio de votação simbólica, o Projeto de Lei 1776/2015, que tipifica o crime de pedofilia como hediondo. A proposta segue agora para apreciação do plenário da CasaDivulgação/Foto ilustrativa

Durante o cumprimento da diligência, os agentes apreenderam o celular e o computador do investigado. Os objetos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde serão periciados.

O suspeito foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

