Homem é assassinado com sequência de tiros em Itamaraju

Um homem foi executado com uma sequência de tiros, nesta quarta-feira (13) de março, no bairro Santo Antônio do Monte na cidade de Itamaraju.

A vítima sem qualquer documento que contribuísse com sua identificação, foi localizado sem sinais vitais nos fundos do campo da AMOBISAM, onde disparos de arma de fogo foram audíveis ao moradores, em seguida o corpo foi encontrado.

Após os disparos também foram notadas movimentação, no entanto, os autores fugiram tomando rumo desconhecido.

Os moradores notificaram as autoridades e guarnições da Polícia Militar destinaram até o local do assassinato, além de mobilizar uma equipe de saúde, procedimentos foram efetuados, no entanto, apenas foi confirmado o óbito.

O cenário do homicídio foi isolado e a Polícia Civil recebeu notificação do crime.

Uma guia com o levantamento cadavérico foi autorizada e corpo removido para o IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá ser aberto para identificar a autoria e motivação do homicídio