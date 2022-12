Homem é assassinado em bairro de Teixeira

Luan dos Santos Dantas (22 anos), foi executado com uma sequência de disparos, nesta quarta-feira (28) de dezembro, numa rua do bairro Jerusalém em Teixeira de Freitas.

Os criminosos aproximaram de Luan dos Santos Dantas, abriram fogo e posteriormente levaram a moto Honda Biz.

Cerca de 20 tiros, foram efetuados durante o crime, os autores fugiram tomando rumo ignorado.

Populares notificaram as autoridades policiais, que destinaram até o local, sendo efetivado o isolamento do cenário do assassinato.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo transferido para o IML de Teixeira de Freitas.

A polícia ouviu testemunhas e identificou que Luan dos Santos Dantas, era conhecido como “Macaco” ou “Luanzinho”, era ex-detento do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), com acusações de roubo e porte de arma praticado em Alcobaça.