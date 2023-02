Homem é baleado e morto após marcar encontro por aplicativo em São Paulo

Um homem foi baleado e morto após marcar encontro por aplicativo em São Paulo. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira, 6, na Rua Mateus Fantini, no Jaraguá, Zona Oeste da capital, por volta 21h03. Nenhum suspeito foi preso até o momento. De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram acionados após um chamado de que uma pessoa havia sido baleada. Os agentes foram ao local e encontraram a vítima ferida dentro do seu carro, um Ford Edge V6, que bateu em um portão de uma residência. Segundo o B.O, a ex-mulher da vítima foi ao local e informou os policiais que ele havia saído após marcar um por aplicativo. Informações de populares dão conta que vítima chegou a estacionar o veículo no local, quando foi abordada por dois homens. O homem acelerou o veículo e tentou fugir, mas foi baleado.

O caso foi registrado como homicídio pelo 72º DP. O celular da vítima foi apreendido. Foi solicitada uma perícia no local do crime. Um inquérito policial foi aberto pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O setor analisa imagens de segurança que registraram a ação criminosa e vai ouvir testemunhas e pessoas próximas do homem. Laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) também serão analisados.