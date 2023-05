Jovem é presa por fingir ser policial federal no Amazonas

Uma jovem de 19 anos foi presa em Manaus, no Amazonas, após fingir ser policial federal na última segunda-feira, 8. De acordo com a Polícia Federal (PF), os agentes encontraram diversos uniformes de diferentes forças de segurança pública, bordados com nomes falsos, broches oficiais, coturnos, um teste de gravidez falso e uma pistola airsoft com a mulher. A PF informou ainda que em setembro já havia realizado um mandado de busca e apreensão na residência da investigada. “Mesmo respondendo à Justiça em liberdade, a mulher em questão, continuou a prática ilícita nas redes sociais, relacionando-se e apresentando a falsa identidade reiteradamente, o que culminou com a necessidade de representação pela prisão preventiva”, informou a PF. A jovem foi encaminha à Superintendência Regional. Ela passou por audiência de custódia e teve sua prisão mantida.

