Homem é demitido e pode ser preso após assediar mulher em elevador de prédio comercial em Fortaleza

O empresário Israel Leal Bandeira foi flagrado por câmeras de segurança assediando uma mulher em um elevador de um prédio comercial em Fortaleza. O incidente ocorreu no bairro Aldeota. As imagens da câmera de segurança mostram o suspeito tocando as nádegas da vítima antes de sair do local. A empresa em que ele trabalhava o demitiu e condenou o comportamento. Em nota, a companhia repudiou qualquer forma de violência, abuso ou importunação. A Polícia Civil está investigando o caso. A vítima, por meio de seus advogados, se manifestou em nota, destacando a importância de não deixar o caso impune e que todas as medidas judiciais estão sendo tomadas. A Delegacia de Defesa da Mulher está à frente das investigações, que foram registradas como crime contra a dignidade sexual. O Boletim de Ocorrência foi aberto pela vítima, e o inquérito já foi instaurado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. A defesa do suspeito não foi localizada para comentar o caso.

