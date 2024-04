No Maranhão, PL de Bolsonaro é partido com mais prefeituras

Foto: Cleia Viana/Arquivo/Câmara

Deputado Josimar Maranhãozinho: PL é partido com mais prefeituras no Maranhão 30 de abril de 2024 | 10:39

Na contramão de todos os outros estados do Nordeste e em desempenho só repetido no Rio de Janeiro, o PL de Jair Bolsonaro é o partido com maior número de prefeituras do Maranhão.

O partido tem 34 prefeituras no estado, que é governado por Carlos Brandão, do PSB. No Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro, do próprio PL, a legenda tem 21 prefeituras.

O desempenho do PL no Maranhão destoa do observado nos outros oito estados do Nordeste. O partido com mais prefeituras é o MDB, com 281, seguido pelo PSD, com 269. Outras siglas de centro-direita, como PP, também aparecem com força, assim como o PSB, que tem cerca de 230. O PT tem 167 na região.

Um dos nomes mais influentes do PL no Maranhão, o deputado Josimar Maranhãozinho, é investigado pela Polícia Federal por suspeita de desvio de recursos da Saúde viabilizados por meio de emendas parlamentares.

Em 2021, ele foi flagrado manuseando uma grande quantidade de maços de dinheiro —na ocasião, atribuiu as denúncias a seu desempenho na disputa pelo governo do Maranhão e disse ser “vítima de caluniosas denúncias e ataques infundados”.

Como mostrou a Folha, o esquema envolvia extorsão a prefeituras beneficiadas com o dinheiro do Orçamento viabilizado por Maranhãozinho e pelos deputados Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE), segundo as investigações.

Danielle Brant/Folhapress

Comentários