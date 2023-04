Homem é encontrado morto após tiroteio na Estação da Lapa; veja vídeo

Um homem foi morto durante um tiroteio, no início da noite desta segunda-feira (10), na rua General Labatut, nos Barris, nas proximidades da Estação da Lapa, em Salvador.

Em vídeos que circula nas redes sociais, é possível ouvir o som dos disparos e gritos.

Policiais Militares do 18º BPM foram acionados pelo Cicom com informações de disparos de arma de fogo no local. Durante as buscas, os policiais constataram o fato.

Um homem foi encontrado caído ao solo, ferido por disparos de arma de fogo e foi imediatamente socorrido ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram realizadas rondas, abordagens e o reforço de policiamento a fim de encontrar suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

A autoria e motivação serão investigadas pela polícia judiciária.