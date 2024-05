Lucas Chumbo sobre perder aniversário da filha: “Vai me perdoar”

Lucas Chumbo faz parte do grupo de Pedro Scooby que está no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas das enchentes. O ex-BBB revelou que perdeu o aniversário de 2 anos da filha Maitê e aproveitou o Instagram para se declarar à pequena.

“Ontem foi aniversário da minha princesa. Papai não pôde estar com ela, mas sei que quando ela entender, ela vai me perdoar. Te amo muito, minha vida. Com você aprendi o verdadeiro sentido do amor e, em meio a tudo que tenho vivido, agradeço muito por estar segura, e ter seu sorriso na volta é compensador. Vocês fazem minha vida ter sentido. Papai já, já está de volta”, pontuou.

Lucas Chumbo e família

Lucas Chumbo é tricampeão mundial e um dos melhores surfistas de ondas grandes do mundo

Pedro Scooby está ajudando nos resgates as vítimas das enchentes no RS

Pedro Scooby convocou amigos surfistas e pilotos de ondas gigantes para ajudar nos resgates no RS

Lucas Chumbo passa aniversário da filha ajudando em resgates no RS O ex-BBB Lucas Chumbo passa o dia do aniversário da filha longe da menina, mas por uma boa causa. O surfista está no Rio Grande do Sul (RS) e tem ajudado nos resgates de pessoas e animais vítimas das enchentes que afetaram mais de 400 cidades e deixaram 164 mil pessoas desalojadas.

A filha do ex-BBB, Maitê, é fruto do relacionamento com Monise Alves e completa 2 anos nesta quinta-feira (9/5). No Instagram da mãe, é possível ver algumas homenagens para a criança, que se misturam com vídeos do trabalho realizado por Lucas no RS.

Além de ajudar no local, ele também organizou campanhas de doações, que recolheram diferentes tipos de mantimentos e foram levados para a Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde seguem para a região afetada.

Junto com Lucas Chumbo estão Pedro Scooby e mais 10 surfistas, que desembarcaram no Sul do país na última segunda-feira (6/5). Eles levaram motos aquáticas para ajudar nos resgates e têm compartilhado alguns momentos nas redes sociais.

Pedro Scooby viaja para ajudar a salvar vítimas de enchentes no RS Pedro Scooby foi além das doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e anunciou que está viajando ao estado para ajudar a salvar pessoas. Por meio do Instagram, o surfista e ex-BBB anunciou que “convocou” os melhores pilotos de jet ski.

“Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também”, declarou, nesse domingo (5/5). Outro ex-BBB, Lucas Chumbo está acompanhando Scooby na missão.

Scooby revelou, ainda, que estava viajando para ajudar. “Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer”, completou.

Chuvas no RS: número de mortos chega a 107, com 425 cidades afetadas A Defesa Civil divulgou, nesta quinta-feira (9/5), o balanço das enchentes que prejudicam o Rio Grande do Sul. Mortes subiram para 107, e 425 municípios estão sendo prejudicados pelas chuvas, enquanto 164 mil pessoas seguem desalojadas. As chuvas devem continuar até esse fim de semana. As autoridades continuam divulgando o balanço e atualizando os dados durante o dia.