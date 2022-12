Homem é morto a tiros enquanto jogava sinuca em bar no sul da Bahia

Um homem morreu após ser atingido com tiros em um bar na orla no distrito de Guaibim, na cidade de Valença, no baixo sul da Bahia. O caso aconteceu na noite da quinta-feira (29).

Segundo informações da Polícia Militar, José Luis da Silva dos Santos, de 34 anos, foi atingido por homens que chegaram em um veículo do modelo HB20 e dispararam contra ele.

Uma câmera de segurança filmou a situação. A vítima conversava com três homens que jogavam sinuca quando foi baleado nas costas.

A PM acionou o DPT e isolou a área. A autoria e motivação estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.