Homem é morto a tiros no interior do município de Itamaraju

A violência toma formatos vertiginosos, avançando rapidamente a pequenos locais, desta vez um homem foi morto a tiros no interior do município de Itamaraju, no período noturno deste domingo (24) de setembro.

O crime aconteceu numa via pública em frente a unidade de ensino no distrito de Campo Alegre, onde um homem foi alvejado por diversas vezes nos membros e na altura da cabeça.

A vítima identificada como JÂNIO PEREIRA LIMA, popularmente conhecido como “Junior Gordo”, não teve chance de se defender. O mesmo foi alcançado pelo atirador que aproximou efetuando a sequência de disparos. Logo após a ação criminosa o autor fugiu do local tomando rumo ignorado. Nenhum documento foi encontrado próximo do corpo.

As autoridades policiais foram notificadas e equipes estiveram no distrito para promover o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML de Itamaraju. Exames periciais foram efetuados e o corpo reconhecimendo pelos familiares.

Um inquérito deverá ser aberto para identificar a autoria e motivações do crime.