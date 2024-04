Homem é morto com golpes de arma branca em Itamaraju

O corpo de um homem assassinado a golpes de facão (arma branca), foi localizado na manhã desta terça-feira (23) de abril, numa estrada vicinal no interior do município de Itamaraju.

A vítima ainda sem identificação formal, foi morto dentro de uma vala na região do Assentamento agrário Pedra Bonita, levando a creditar que foi emboscado por algum desafeto. Populares informaram as autoridades policiais sobre a localização do corpo e uma guarnição destinou para atestar a veracidade dos fatos.

O local do crime foi isolado e a Polícia Civil do munícipio também foi informada sobre o crime, sendo autorizado o levantamento cadavérico e remoção do corpo.

O servidor público Anderson Barbosa, transferiu o corpo para o IML de Itamaraju, para a realização de exames complementares e de medicina legal (regulares em atividades forense) na coleta de provas.

Um inquérito será aberto para apurar a autoria e motivação do assassinato.