Mulher é morta pelo marido dentro de apartamento na Vila Laura

Uma mulher foi morta pelo marido na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro da Vila Laura, em Salvador. O crime aconteceu na Rua Artur de Almeida Couto, por volta das 6h. A vítima foi identificada como Simone Maria Santos, 49 anos.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 58ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de feminicídio e uma tentativa de suicídio. No local, os militares visualizaram o homem estendido ao chão, com várias lesões e sangramento.

Os militares mantiveram contato com o filho do indivíduo, que se deslocou para o edifício. O filho da vítima levou os policiais até o apartamento, onde a mulher foi encontrada ferida. Os policiais acionaram o Samu que realizou o atendimento médico, porém a vítima não resistiu.

Já o suspeito foi socorrido para o Hospital Geral do Estado e, onde está custodiado e foi autuado por feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (PDT) foi acionado para fazer a remoção do corpo e a perícia no local do crime.