Homem é preso em Caravelas, acusado de maus-tratos e cárcere privado

Uma equipe da Policia Civil de Caravelas, com o apoio da Policia Civil de Alcobaça, destinaram até a residência de uma idosa de 84 anos, com a finalidade de conduzir o suposto autor de maus-tratos e cárcere privado.

Após tomar conhecimento dos fatos, onde familiares foram impedidos de retirar a idosa da residência a pratica de rotinas regulares. O acusado Waldir Ribeiro do Nascimento (60 anos), impedia a saída da idosa.

Diante das informações, a equipe esteve no local e conduziu o acusado para a Delegacia de Polícia Civil. Em poder do indivíduo foi encontrado no interior de um dos cômodos do imóvel o valor de R$ 20.533,75 (Vinte mil e quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) escondido dentro de algumas roupas, além de algumas joias.

O material apreendido encontra-se em investigação para saber se estava com consentimento da vítima ou se havia sido apropriado pelo mesmo de forma indevida.

Fonte: DPC Marco Antônio de Oliveira Neves