Homem é preso em Nova Iguaçu suspeito de estuprar e matar a prima de 4 anos

Um homem de 22 anos foi preso por policiais civis no Rio de Janeiro neste domingo, 10. Ele confessou ter estuprado e matado Kemilly Hadassa Silva, de apenas 4 anos. A menina estava desaparecida desde a madrugada do último sábado, 9. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o suspeito é primo da vítima. O corpo da criança foi encontrado dentro de um saco de ração na Rua Pernambuco, no bairro Campo Alegre, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de acordo com a Polícia Militar. O homem foi detido após ser agredido por vizinhos. Os agentes encaminharam o suspeito até a 56ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), sendo posteriormente levado para a Delegacia de Homicídios, onde confessou o crime. Ele está preso temporariamente enquanto o caso segue sendo investigado. A polícia busca mais detalhes do caso e se mais pessoas participaram do crime. A reportagem tenta localizar a defesa do investigado.

