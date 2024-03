Homem é preso por tráfico com 25 kg de folhas de coca em ônibus

São Paulo — Um homem de 24 anos foi preso por tráfico na quinta-feira (7/3), em São Paulo, com mais de 25 kg de folhas de coca. O material estava escondido em dois sacos dentro de um ônibus.

Investigação da Polícia Civil apontava que um homem transportava as folhas de coca em um ônibus que deixou Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, rumo a São Paulo.

De forma geral, o Brasil costuma receber a cocaína refinada, e não as folhas da planta. Na Bolívia, as folhas são usadas para fazer chá, por exemplo, o que ajuda a combater os males provocados pela altitude.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais civis fizeram campana nas imediações da Ponte da Freguesia do Ó, na Marginal Tietê.

Quando o ônibus passou pelo local, foi realizada a abordagem e os agentes encontraram os dois sacos. Na lista de passageiros, a bagagem está relacionada ao homem de 24 anos, estrangeiro, que não soube explicar qual a origem e também o destino das folhas.

A polícia apreendeu o celular do suspeito, que foi levado ao 12º Distrito Policial (Pari) e autuado por tráfico de drogas.