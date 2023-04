Homem é preso suspeito de estuprar o irmão de 2 anos e divulgar vídeos na internet

Um homem, de 20 anos, suspeito de estuprar o próprio irmão e divulgar vídeos do abuso na internet, foi preso no município de Pentecoste, no interior do Ceará. Segundo informações da Polícia Civil, divulgadas nesta quinta-feira (6), o crime ocorreu quando a vítima tinha dois anos de idade e o suspeito 17.

Conforme investigações da Delegacia Municipal de Pentecoste, o suspeito divulgou as imagens de cunho sexual com a criança em uma rede social. Em desfavor do alvo, já havia um registro de um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

Com a ordem judicial em mãos, policiais civis iniciaram diligências que culminaram na localização e prisão do alvo, em Pentecoste. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Pentecoste, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.