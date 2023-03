Homem morre ao cair do 11º andar de prédio em Campinas para fugir de incêndio

Um homem de 27 anos morreu ao cair do 11º andar de um prédio residencial, em Campinas, no interior de São Paulo, quando tentava fugir de um incêndio na manhã desta quarta-feira, 1. O jovem chegou a ficar pendurado por alguns minutos, mas não conseguiu se segurar e caiu de uma altura aproximada de 40 metros. Ele não resistiu ao impacto no solo e morreu. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local. O prédio tem 12 andares e fica na Rua Vítor Meireles, no Jardim Esmeraldina. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 6h52. De acordo com a corporação, as chamas foram controladas por volta das 8h30. O fogo atingiu somente o apartamento do 11° andar, onde a vítima morava. Os moradores foram orientados a deixar o local. Segundo os Bombeiros, as causas do incêndio serão investigadas. A identidade da vítima não foi revelada. O homem estava sozinho em casa no momento do incêndio. Nenhum outro morador ficou ferido.

Para conhecimento: As 06h52 o CB foi acionado para um incêndio em Apto na Rua Vítor Meireles, 415 no Jd. Esmeraldina em CAMPINAS. 11 viaturas do CB foram ao local, o fogo foi extinto por volta das 08h30-09h00, uma pessoa caiu do andar e um médico que tripulava uma ambulância… — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 1, 2023