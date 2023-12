Homem morre ao ser atropelado por trem da CPTM em São Paulo

Tumulto em vagão fez passageiros forçarem as portas e desceram na via quando um trem passava no sentido contrário

Acidente aconteceu entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista da Linha 12 – Safira Rovena Rosa / Agência Brasil

PODER360 16.dez.2023 (sábado) – 21h07



Uma briga dentro de um vagão de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na noite de 6ª feira (15.dez.2023) resultou na morte de um homem de 64 anos atropelado por outro trem na zona metropolitana de São Paulo.

O tumulto começou com uma briga entre 2 homens pelo uso de assentos preferenciais no último vagão de um trem da Linha 12 – Safira. Com a escalada da discussão, passageiros começaram a correr em sentido ao 1º vagão e acionaram os botões de emergência do trem em movimento.

Alguns passageiros forçaram a abertura das portas dos vagões e desembarcaram na via entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista no momento em que outro trem no sentido contrário passava. Um dos passageiros foi atingido pelo veículo e morreu no local.

Segundo a CPTM, bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para resgate e atendimento da ocorrência. Os 2 homens que começaram o tumulto foram identificados e levados ao 63º DP, onde foi registrado boletim de ocorrência. A retirada das pessoas da via demorou cerca de 1 hora, tempo em que a linha circulou com velocidade reduzida.

Eis a íntegra da nota da CPTM:

“A CPTM lamenta a morte de um passageiro ocorrida nesta sexta-feira (15.dez), por volta das 20h, após dois homens iniciarem uma briga por divergência no uso do assento preferencial, no último carro de um trem da Linha 12-Safira que seguia sentido Calmon Viana.

Os passageiros começaram a correr no sentido do primeiro carro (a passagem entre os carros é aberta), acionaram os itens de emergência do trem (botão soco e a alavanca) e começaram a desembarcar na via, entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, no exato momento em que o trem que vinha no sentido contrário passava.

Um dos passageiros foi atingido por este trem que circulava sentido Brás e, infelizmente, faleceu no local. Foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para resgate e apoio no atendimento da ocorrência. Os dois homens foram identificados e levados ao 63º DP, onde foi registrado boletim de ocorrência.

Para a equipe de segurança retirar totalmente as pessoas dos trilhos, os trens circularam com restrição de velocidade até 21h, quando a operação foi restabelecida.

A CPTM reitera que não tolera nenhum tipo de violência contra vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema, e vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem.”