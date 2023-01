Homem morre após grave acidente na BR-101 em Itamaraju

Um gravíssimo acidente na rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Itabela, matou um homem de 29 anos, durante o período noturno deste domingo (15) de janeiro.

O acidente foi registrado na altura do KM 795, nas proximidades do trevo do parque, área rural de Itamaraju.

A vítima ocupava uma motocicleta Honda de placa RCZ-8G56, que envolveu na colisão com um caminhão Mercedes Benz/Atego 2426 de cor branca, com placa ODH-6363, licenciado em Vila Velha (ES).

Com o forte impacto Romário da Paixão Domingo, foi arremessado para fora da rodovia, sofrendo mutilações de membros.

Pessoas que seguiam pela pista, notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo destinadas unidades até o local do acidente. Procedimentos de saúde foram executados. No entanto, Romário da Paixão Domingo, não apresentava sinais vitais.

Um levantamento cadavérico foi autorizado pela equipe da Polícia Civil e o corpo foi removido do local pelo servidor Anderson Barbosa, sendo transferido para o IML de Itamaraju.

A polícia deverá investigar as causas do acidente.