Homem morre em unidade hospitalar, após ser alvejado a tiro em Itamaraju

Um homem de 36 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (01) de janeiro de 2023, na região do bairro de Fátima em Itamaraju.

As autoridades policiais foram mobilizadas, onde as informações preliminares relatavam que um homem havia sido alvejado com disparos de arma de fogo e necessitava de cuidados médicos. Uma guarnição deslocou até o cenário, além de mobilizar a equipe de profissionais de saúde.

Os socorristas do SAMU 192, prestaram os primeiros atendimento a vítima ainda no lugar, posteriormente encaminhado a vítima para o hospital municipal. Mas devido a gravidade dos ferimentos Maxuel dos Santos Evangelista, não resistiu vindo a óbito.

Seguindo os procedimentos regulares a polícia civil foi notificação e uma guia do levantamento cadavérico autorizada.

O corpo de Maxuel Santos de Evangelista, foi removido e transferido para o IML do município.

Testemunhas relataram que o autor estava com um capuz e interceptou a vítima, abrindo uma sequência de disparos. Um inquérito irá apurar o caso.