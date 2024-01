Homem que matou apoiadores de Lula é condenado a 51 anos de prisão

Crime foi cometido depois do anúncio da vitória do petista nas eleições de 2022; Ministério Público fala em motivação política

Erick Hiromi Dias (foto) pediu perdão à família das vítimas Reprodução/Tribunal do Júri de Iporã

O Tribunal do Júri de Iporã, no Paraná, condenou na 3ª feira (16.jan.2024) um homem acusado de matar duas pessoas durante uma discussão motivada pelo anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor das eleições presidenciais de 2022.

Erick Hiromi Dias foi sentenciado a 51 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por crimes de homicídio qualificado. Ele já está preso e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

O crime foi cometido no município paranaense de Cafezal do Sul, na noite de 30 de outubro de 2022. As duas vítimas eram apoiadoras de Lula e foram baleadas por Dias, que tinha certificado de CAC (Colecionador, Atiradores e Caçadores).

Segundo o Ministério Público, o crime teve motivação política.

Pedido de perdão Durante o julgamento, o acusado confessou os crimes e pediu perdão aos familiares das vítimas: “Sei que errei e que mereço ser condenado. Me lembro de pouquíssimas coisas daquele dia. Há um tempo atrás, eu me arrependi de não ter conseguido tirar minha vida naquele dia. Eu aceito, por conta de todo o meu arrependimento, passar por toda cadeia que tenho que passar”.

Com informações de Agência Brasil.