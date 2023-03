Homem que se passava por agente da Polícia Federal é preso em São Paulo

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta semana, um homem, de 36 anos, que se passava por agente da corporação em São Paulo. Com ele, no momento da abordagem, foi apreendido uma arma. Segundo a PF, o homem estava com uma camisa com o emblema e o nome da corporação. O indivíduo era investigado por se passar por agente da Polícia Federal e por instrutor de armamento e tiro credenciado pela PF. Em outro local, a polícia apreendeu armas e munições do homem. De acordo com a corporação, as munições eram de calibre restrito, ou seja, o homem não tinha autorização de posse. A Polícia Federal reforçou “seu compromisso com a segurança pública e o combate a atividades criminosas, e destaca que o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública é crime, sujeito às penalidades previstas em lei”, informou em nota.

