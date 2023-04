Homem sai do porta-malas do carro de Ronaldo em estádio; vídeo

Uma cena inusitada chamou a atenção nos bastidores do jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, no último sábado (22), pelo Brasileirão. Ronaldo foi flagrado retirando uma pessoa do porta-malas do seu carro, logo após descer do veículo, no estacionamento do estádio Independência. O clube mineiro, que tem o ex-jogador como sócio majoritário, venceu a partida por 1×0.

O momento foi filmado pelo jornalista Orlando Augusto, do canal Jogada de Classe, e publicado nas redes sociais. No vídeo, é possível ver Ronaldo abrindo o porta-malas do SUV para a saída de um homem, que vestia uma camisa amarela. Noiva do ex-jogador, Celina Locks ainda tentou atrapalhar a gravação.

O flagra rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos questionamentos sobre quem é o homem, e por qual motivo ele chegou ao estádio no porta-malas. Após a repercussão, ele foi identificado como o modelo Márcio Souza, namorado do agente de Celina. Ao Metrópoles, Ronaldo explicou a situação, alegando que o veículo estava cheio.

“O mundo está acabando e os caras querem saber por que alguém saiu do porta-malas do meu carro? O agente da Celina é gigante e o namorado novinho foi para o porta-malas. Éramos sete num carro de cinco. Até a Celina estava no meu colo”, disse Ronaldo ao site.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga é uma infração gravíssima, com o acréscimo de 7 pontos na CNH.