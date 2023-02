Homem sequestra ex e a abandona marrada na entrada de cidade na Bahia

O acusado de sequestrar e deixar a ex-companheira amarrada na cidade de Cocos, na Bahia, é procurado pela polícia. A suspeita é que o fim do relacionamento tenha motivado o crime.

O cabo Gilmar Nunes, do 5º Pelotão da 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santa Maria da Vitória), contou que familiares da vítima acionaram o socorro.

“Ela estuda a noite e estava a caminho do colégio quando ele a surpreendeu e a puxou para dentro de um carro modelo Prisma. Iniciamos buscas por toda a cidade, colhendo as informações que chegavam a todo o momento”, disse.



Por volta das 23h, uma nova informação sobre a localização da mulher chegou para os PMs. Ela foi achada amarrada na entrada da cidade. Os policiais a socorreram para o Hospital Municipal São Sebastião, no Centro de Cocos, onde ela foi atendida.



A mulher foi levada para prestar depoimento na delegacia da cidade e as equipes seguem buscando o criminoso. “Denúncias podem ser enviadas através do Disque Denúncia 181 ou pelo 190”, concluiu o cabo Nunes.