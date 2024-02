Homem surta, convulsiona e morre em voo de ministros de Lula à Etiópia

Um homem morreu na quinta-feira, 15, durante um voo em que ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva estavam a caminho da Etiópia para participar da 37º Cúpula da União Africana. Estavam presentes os ministros da Igualdade Racial, Anielle Franco, Direitos Humanos, Silvio Almeida, Controladoria-Geral da União, Vinicius Carvalho, e Desenvolvimento Social, Wellington Dias. De acordo com relatos, o passageiro teria apresentado um comportamento perturbador, gritando coisas sem sentido e tentando abrir a porta do avião em pleno voo.

Com a ajuda dos policiais federais responsáveis pela segurança da comitiva brasileira, o homem foi contido. No entanto, logo em seguida, ele começou a passar mal e teve convulsões, vindo a óbito. Os momentos de tensão ocorreram aproximadamente duas horas após o início do voo. Após a situação ser controlada, o homem foi colocado em uma das cadeiras da aeronave e coberto. Quando questionadas sobre o estado de saúde do passageiro, as comissárias de bordo afirmaram que ele estava dopado. A informação sobre o falecimento só foi divulgada ao final do trajeto, cerca de 10 horas após o incidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA