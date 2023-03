Homem tenta escapar de atiradores e morre dentro da residência de familiar

Diego Meira Matos (26 anos), foi assassinado durante o período noturno desta sexta-feira (17), no bairro São Lourenço em Teixeira de Freitas.

O homem estava em frente residência de um familiar, quando indivíduos armados aproximaram do local ocupando uma motocicleta e efetuaram uma sequência de disparos de arma de fogo.

Mesmo ferido Diego Meira Matos tentou fugir, acessando as dependências do imóvel familiar, sendo mobilizada equipes de saúde.

Uma unidade do SAMU 192 esteve na localidade realizando procedimentos, no entanto, a vítima não apresentava sinais vitais.

Guarnições da Polícia Militar, também foram destinados para o local e posteriormente efetivaram o isolamento do cenário de homicídio.

A equipe da polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e o corpo foi transferido para o IML de Teixeira de Freitas.

Os investigadores da polícia ouviram testemunhas e será instaurado inquérito para identificar a motivação e autoria do assassinato. Nenhuma linha de investigação está descartada, no entanto, Diego Meira Matos havia registrado passagens na polícia por envolvimento com o narcotráfico.