Horóscopo 11/2: veja previsões para este sábado

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário.

Sempre há disponível uma maneira de resolver os conflitos, nem que seja numa espécie de trégua para que o mau humor não consuma tempo demais, porque há tanta vida para ser vivida! Mas, apesar da disponibilidade das soluções, todas elas dependem de resoluções anteriores a elas, da firme vontade de não perder mais tempo com questiúnculas transformadas em tragédias existenciais, fazendo soar uma nota de harmonia.

A harmonia é a única solução de todos os conflitos, que existem com o único real objetivo de se chegar a ela. Observa agora os conflitos que estejam sob a tua tutela, interiores e exteriores, e compreende que esses só existem porque há uma harmonia que os faz existir, mas que essa nota será tocada somente quando tu o resolvas fazer. Nem um minuto antes nem um minuto depois, só quando faças as resoluções.

ÁRIES: O fator humano é o ingrediente mais complexo de todos os projetos e iniciativas que você queira colocar em marcha agora, porém, ao mesmo tempo também é o fator humano o ingrediente que brinda com mais riqueza ao cenário.

TOURO: Este não é um momento que possa ser comparado com qualquer outro que sua alma tenha experimentado no passado, portanto, é melhor atuar com mais criatividade, buscando inovar na forma de se aproximar ao seu destino.

GÊMEOS: A realidade do mundo atual é bastante difícil de entender, mas as emoções que essa realidade provoca são fáceis de experimentar, porque elas circulam através da trama dos relacionamentos, com colorações diversas.

CÂNCER: Ao investigar uma suspeita, você precisa estar de mente aberta, porque senão você vai apenas confirmar o que imagina, imaginando inclusive que investigou, mas na verdade tendo feito uma manobra de mentirinha.

LEÃO: A ambiguidade das pessoas não as torna pouco confiáveis, você precisa entender que o ser humano é um sistema complexo de intelecto, emoções e ações físicas, tudo tentando ser sintetizado num só movimento. Nada fácil.

VIRGEM: Na hora em que sua alma pretende se lançar à aventura e fazer algo diferente, parece que a rotina conspira para que isso não aconteça. Faça com que sua força de vontade prevaleça sobre o apelo das circunstâncias.

LIBRA: Ter muitas opções pode ser tão constrangedor quanto não ter nenhuma, porque a alma fica desorientada com a incerteza de fazer a escolha certa ou errada. Não há certo ou errado nas escolhas, só há experiências.

ESCORPIÃO: Importa mesmo é que você mantenha tudo em movimento, numa dinâmica fluida que não se detenha diante de adversidades e obstáculos para dramatizar, mas que encontre alternativas com a maior rapidez possível.

SAGITÁRIO: Onde houver conflito haverá também uma negociação possível que encaminhe tudo e todos a um ambiente de harmonia, porém, isso há de ser desejado e todas as ações têm de ser orientadas nessa direção. Senão, guerra.

CAPRICÓRNIO: Os recursos que são acumulados não são os melhores. Os recursos que são postos em movimento através da dinâmica dos investimentos, dos negócios que sua alma descubra, esses são de verdadeiro valor.

AQUÁRIO: Observe a reação das pessoas ao que você diz, e perceba o quanto de conflito pode ser deflagrado sem nem mesmo ter sido essa sua intenção. Nunca se esqueça de que entre as palavras há significados ocultos serpenteando.

PEIXES: Além de tudo que sua alma precisa fazer na atualidade, ainda por cima tem a necessidade de mergulhar fundo à procura das verdades mais viscerais, aquelas que não são compartilhadas nem com as pessoas mais próximas.