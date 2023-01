Horóscopo 2023: confira a previsão de hoje (16/01) para seu signo

Metrópoles e Pexels

16/01/2023 2:00, atualizado 11/01/2023 16:09

Áries (21/03 – 20/04) A semana favorecerá mudanças na profissão e nos planos para o futuro. Repense metas, aposte nos planos de expansão e abra novo caminho na carreira. Com Júpiter em seu signo, você estará com força total para se projetar e revelar seus poderes. O período também impulsionará novas relações e estudos. Firme amizades num novo ambiente. Poder em alta!

Touro (21/04 – 20/05) Novos relacionamentos profissionais movimentarão a semana, que terá portas abertas para você dar um passo maior na carreira e na vida pessoal. Faça suas escolhas com sabedoria e visão de futuro. Filosofias e investimentos serão repensados. Uma virada no projeto de vida trará mais liberdade e independência. Formalize mudanças e acerte rumos. Prestígio em alta!

Gêmeos (21/05 – 20/06) O trabalho ganhará mais amplitude nesta semana de oportunidades e de conquistas relevantes. Conte com maior poder de decisão e movimente a vida numa direção mais atraente. Respostas existenciais e íntimas darão mais liberdade interior. Com Marte em seu signo, coragem e atitude não faltarão. Parta para a ação e promova as mudanças desejadas. Planeje uma viagem a dois.

Câncer (21/06 – 22/07) Invista no seu futuro e segurança. Novos planos anunciam mudanças no lifestyle e aposta num novo caminho profissional. Aproveite esta semana para explorar seus talentos criativos, planejar viagens e estudos, aprofundar vínculos importantes em sua vida e jogar a autoestima para cima. Criatividade e entusiasmo com novos projetos não faltarão. Sonhe alto: você chegará lá!

Leão (23/07 – 22/08) Aproveite esta semana para renegociar contratos, mudar a rotina e assumir novos hábitos. Com mais organização, você ganhará tempo para se dedicar aos relacionamentos e à vida pessoal. Este período favorecerá viagens, assuntos jurídicos e inovações na carreira. A sorte caminhará ao seu lado, fique de olho nas oportunidades e elimine pendências. Casamento em alta!

Virgem (23/08- 22/09) Uma conquista na carreira definirá novos rumos. A semana trará mais poder e sucesso nos empreendimentos. Notícias de longe acelerarão decisões de mudança e abrirão sua cabeça a novas possibilidades. A fase será positiva para desenvolver ideias e enriquecer seus projetos com detalhes originais e soluções inovadoras. Uma viagem poderá ser decidida às pressas.

Libra (23/09 – 22/10) Amplie relações, some forças com a família e concretize novos projetos. A semana pedirá soluções financeiras e mais organização. Encare assuntos delicados e resolva pendências. Este período será positivo para transformar padrões e encerrar processos do passado. Responsabilidades aumentarão. Inicie atividades e tome decisões sobre viagens e cursos.

Escorpião (23/10 – 21/11) Rompa barreiras e tome iniciativas nos relacionamentos. A semana trará bons acordos e entendimento com a família. Espere também por novidades e realinhamentos que poderão mudar seu comportamento e lifestyle. Retome contatos de trabalho. Júpiter trará oportunidades e propostas atraentes. Saúde será prioridade, então, evite exageros. Surpresa gostosa no amor!

Sagitário (22/11 – 21/12) Contratos insatisfatórios poderão ser renegociados nesta semana que trará soluções financeiras e decisões de investimentos. Reformule a rotina e inclua atividades gostosas que promovem maior bem-estar. Saúde mais frágil cobrará momentos de relaxamento e cuidados especiais. Diminua o estresse e a ansiedade com caminhadas, treino e mais espaço para o prazer.

Capricórnio (22/12 – 20/01) Repense objetivos pessoais e inicie atividades. A semana trará mais velocidade no trabalho e acordos financeiros que darão tranquilidade. Este período será positivo para finalizar um projeto ou investimento e começar outro. Descubra novas alternativas para manter a estabilidade e construir segurança para o futuro. Resolva pendências com a família e torne a vida mais leve.

Aquário (21/01 – 19/02) A semana trará sucesso profissional, projeção e popularidade. Lance um novo projeto ou assuma uma posição de maior destaque e invista num futuro brilhante. Decisões sérias e de longo prazo virão acompanhadas de novas responsabilidades e de crescimento financeiro. Finalize um longo ciclo e abrace uma missão especial. Poder de conquista e criatividade em alta!

Peixes (20/02 – 20/03) Aproveite esta semana para viajar ou para resolver assuntos jurídicos e ganhar mais tranquilidade. Mudanças no ambiente social ou equipe abrirão portas e ampliarão perspectivas de trabalho. Entre num grupo seleto, renove conceitos e confie no futuro. Júpiter aquecerá negócios e trará oportunidades de crescimento financeiro. Você estará mais perto dos sonhos!