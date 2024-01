Wanessa Camargo diz que foi “um erro muito grande” entrar no BBB 24

O BBB 24 não foi a primeira edição do reality que Wanessa Camargo foi cotada para figurar no elenco. Entretanto, agora que entrou no programa, a cantora avaliou que foi um “grande erro” participar da atração da Globo. Entretanto, ela afirmou que não vai apertar o botão da desistência.

“Talvez tenha sido um erro estar aqui. Foi um erro muito grande estar aqui pra mim. Estou tentando olhar pra ver se ainda existe [motivo], mas nesse momento só me aparece: ‘Um erro’”, declarou a artista, em conversa com Marcus Vinícius, que a aconselhou a pedir uma psicóloga à produção.

Mais cedo, Wanessa relembrou crises de pânico e ansiedade durante a carreira. “Eu nunca me impus. Eu passei por várias questões, por justamente… Eu sofria, eu não posso fazer isso, eu não mereço. Isso não pode acontecer comigo aqui e está acontecendo”, disse.

Por fim, ela explicou que se achava inferior a todo mundo. “Eu fui muito no fundo do poço por causa disso. Por ter ficado com uma vaia ecoando na minha cabeça há anos, por ter ficado sempre me achando inferior a todo mundo, em termos de talento, em termo de tudo. Quantas vezes eu me senti humilhada no meio e desmerecida de várias maneiras”, completou.