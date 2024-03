Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (18/03) para seu signo

18/03/2024 02:00, atualizado 18/03/2024 02:00

Áries (21/03 – 20/04)A entrada do Sol em seu signo nesta semana marcará o início do ano astrológico e inaugurará um novo ciclo em sua vida. Conte com mais vitalidade, brilho e poder. Projeto de vida e caminhos de maior realização pessoal ficarão iluminados. Entre num novo grupo e promova as mudanças desejadas no ambiente social. Firme um negócio imobiliário ou um acordo familiar. Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Touro (21/04 – 20/05)O ano novo astrológico que começará nesta semana inaugurará uma fase de expansão e de mudanças na carreira ou de profissão. Você poderá promover uma verdadeira revolução e dar uma virada radical em sua vida. Tudo aberto para lançar um empreendimento ou assumir mais liderança no trabalho. Conte com apoio de amizades experientes em novos projetos. Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Gêmeos (21/05 – 20/06)O novo ano astrológico que começará nesta semana favorecerá a carreira e trará maior abertura social. Pratique uma filosofia diferente e siga em frente com mais liberdade e leveza. Aproveite os próximos dias para fortalecer sua posição na equipe ou se associar e firmar uma parceria profissional. Espere por boas notícias na área financeira, tudo fluirá positivamente! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Câncer (21/06 – 22/07)Determine metas profissionais, invista nos estudos ou amplie conexões internacionais e abra novos caminhos. O ano astrológico que começará nesta semana trará prestígio, desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. Alargue os horizontes, enriqueça a bagagem cultural e faça escolhas sábias. Mudanças e atividades em outro lugar à vista! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Leão (23/07 – 22/08)Viagem ao exterior, acerto da documentação, participação num evento relevante ou aprovação de um projeto estarão no pacote de acontecimentos do novo ano astrológico que começará nesta semana. Concretize mudanças, inicie relações e aproveite oportunidades de crescimento profissional. Você poderá realizar os sonhos. Cenário positivo pela frente, vá com fé! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Virgem (23/08- 22/09)Aproveite os próximos dias para resolver assuntos íntimos, encontrar respostas existenciais e planejar uma grande mudança de vida. O novo ano astrológico que começará nesta semana trará mais poder, segurança nos relacionamentos e formalizações importantes. Acelere a velocidade no trabalho ou inicie atividades e cuide da saúde. Demandas aumentarão. Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Libra (23/09 – 22/10)Prepare o coração para novas conquistas e projeção profissional. O novo ano astrológico que começará nesta semana trará estabilidade no trabalho, harmonia nas relações cotidianas, hábitos disciplinados e equilíbrio da saúde. Dê um passo maior na carreira e assuma mais poder. Mercúrio facilitará o diálogo e o entendimento com seus pares. Valorize seus talentos e brilhe! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Escorpião (23/10 – 21/11)Viagem a dois favorecerá o casamento. Espere por emoções fortes, prazeres e animação nos próximos dias. O novo ano astrológico que começará nesta semana favorecerá projetos autorais, solução de antigos conflitos e a estabilidade no amor. Se estiver só, alguém especial chegará para ficar. Harmonia com os filhos ou planos de gravidez virão no pacote. Sucesso no trabalho! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Sagitário (22/11 – 21/12)Realize um velho sonho e se estabilize. O novo ano astrológico que começará nesta semana revelará seus talentos ao mundo e mudará sua cabeça. Desenvolva habilidades e explore seus talentos criativos. Seus projetos emplacarão. Encontre seu lugar e firme raízes. A fase trará mudanças significativas, hábitos saudáveis e cotidiano agradável. Poder pessoal em alta! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Capricórnio (22/12 – 20/01)A partir dos próximos dias, suas bases material e afetiva ficarão mais firmes. Amplie o diálogo com a família, esclareça o passado e se posicione com clareza nos relacionamentos. O novo ano astrológico que começará nesta semana trará conforto, segurança, prazeres e soluções financeiras. Embarque em experiências com o par e renove os sentimentos. Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Aquário (21/01 – 19/02)Construa mais segurança para o futuro. O novo ano astrológico que começará nesta semana anuncia maior estabilidade financeira e conquistas pessoais relevantes. O patrimônio poderá aumentar nesta fase, discuta contratos e firme bons acordos comerciais e de trabalho. Você poderá promover uma grande mudança de vida, com Plutão em seu signo. Aprenda algo novo! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Peixes (20/02 – 20/03)O novo ano astrológico que começará nesta semana iluminará caminhos de crescimento financeiro e de melhor administração dos seus recursos. Analise detalhes de contratos, avalie investimentos e equilibre o orçamento com decisões acertadas. Escolhas serão feitas com mais clareza, visão de longo prazo e segurança. Concretize um projeto e realize um sonho a dois! Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?