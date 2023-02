Lexa revela desejo de ser mãe: “Quero ter dois filhos”

Pelo terceiro ano, Lexa puxou a bateria da Unidos da Tijuca como Rainha. A escola foi a quarta a passar pela Marquês de Sapucaí, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A coluna LeoDias aproveitou para conversar com a cantora nos bastidores do Carnaval carioca.

Longe de MC Guimê, que está no BBB23, Lexa brincou com o fato de seu marido ter feito sucesso na web por ter tomado banho de cueca branca.

Lexa

LexaAgNews

Guimê de Cueca Branca e Lexa

Lexa-mãe-Tentativa-Assalto

Mãe de Lexa se desespera após tentativa de assalto: “Bateu no vidro”Reprodução/Instagram

MC Guimê língua BBB23

MC Guimê espantou a web com o tamanho de sua línguaReprodução

MC Guimê fumando no BBB23

MC Guimê demonstrou apoio a Gabriel Tavares segundo Paredão do BBB23Reprodução

MC Guimê no BBB23 (Reprodução: Globo)

MC Guimê no BBB23Globo/Reprodução

“Gente, cueca branca e água são coisas que não combinam, entendeu? Aparecem coisas a mais. Mas eu não sou bitolada também. Eu brinco muito na web. Estou sempre ativa, vendo tudo, torcendo por ele, mas já lavei as minhas mãos porque não tem como eu mandar recado para ele não tomar banho de cueca branca, né?”, brincou a cantora.

Questionada sobre gravidez, Lexa disse que tem muita vontade de ser mãe: “Quero ter dois filhos. Eu estou com este pensamento de ser mãe na cabeça. É algo que quero muito. É estranho falar disso sem estar grávida, mas é um pensamento que está bem mais firme comigo agora”.

“Provavelmente quando Guimê sair, ele esteja com desejo acumulado, vamos ver o que vai dar”, completou.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.